Юрист объяснил, какое наказание может грозить блогеру Буриму за избиение девушки

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

За избиение девушки в прямом эфире стример Андрей Бурим может получить уголовное наказание. Об этом в интервью Москве 24 сообщила юрист Виктория Данильченко.

Ранее в соцсетях появилось видео, где популярный стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, в прямом эфире на своем YouTube-канале несколько раз ударил лицом девушку о стол. По словам потерпевшей, молодой человек сломал ей брекеты и в кровь разбил губы. Девушка планирует обратиться в суд.

"В погоне за просмотрами, лайками и подписчиками люди в наше время часто переходят границу дозволенного... В этом случае такой хайп может привести уже к уголовному наказанию. Поскольку здесь просматриваются хулиганские побуждения, последствия в виде расстройства здоровья, то логично, что действия блогера подлежат уголовной ответственности", – объяснила эксперт.

Данильченко подчеркнула, что определить статью Уголовного кодекса, под которую подпадают действия Бурима, можно будет после выяснения врачами тяжести нанесенных травм.





Виктория Данильченко юрист Вероятнее всего, это будет либо статья "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", вызвавшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, максимальное наказание по которой – это лишение свободы на срок до двух лет.

Либо, по словам специалиста, если таких последствий действия стримера не имели, то возбудят дело по статье "Побои". По ней молодому человеку могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов или другие меры вплоть до лишения свободы на два года.

"Если по итогам медицинской экспертизы будет установлен вред средней тяжести или тяжкий вред, то могут быть применены более суровые статьи УК. Примечательно, что в этой истории молодой человек упростил правоохранителям работу, транслируя избиение в прямом эфире. Эта запись может помочь при определении квалификации деяния в процессе дознания, а также стать доказательством в суде", – подытожила Данильченко.

Ранее сообщалось, что девушка пришла к Буриму в качестве гостьи прямого эфира. В какой-то момент между молодыми людьми прямо во время стрима началась словесная перепалка, блогер схватил ее за шею и попытался доказать свою правоту. Поскольку действия не произвели должного эффекта и выиграть спор не удалось, он взял девушку за голову и несколько раз ударил ее лицом о стол.

Позднее она опубликовала в своем Instagram фото и видео изувеченного лица. "Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясет, голова раскалывается при любом повороте/движении", – написала девушка.

Она отметила, что таких людей нужно лечить, поскольку их неуравновешенность "граничит с психозом". Также девушка призвала всех, кто пострадал от рук Бурима, присоединиться к коллективному иску.

Блогер Бурим приобрел скандальную известность из-за того, что ведет стримы эротического характера с девушками.

