Украинский блогер Стужук умер от COVID-19 в 35 лет

Фото: соцсети

Украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук умер от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией. Мужчине было 35 лет, смерть подтвердила его экс-супруга Софья Стужук на странице в Instagram.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – говорится в публикации Стужук. Девушка уточнила, что у бывшего мужа были проблемы с сердечно-сосудистой системой, в результате возникли осложнения.

Как рассказала Стужук, находясь в больнице, ее бывший супруг пережил клиническую смерть. Врачи запустили его сердце заново, однако спасти пациента, несмотря на усилия медиков, не удалось.