СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

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Уголовное дело возбудили в связи с избиением полицейского в Москве. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов на западе столицы. По версии следствия, сотрудники полиции прибыли на указанное место, поскольку компания людей нарушала общественный порядок. Позднее один из мужчин стал оскорблять правоохранителей, а другой применил к одному из них силу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1-й статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и статьи 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, напавшего на правоохранителя.

Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину на Волгоградском проспекте. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Фигуранты заключены под стражу.