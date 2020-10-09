Неизвестный в столице ударил битой и ограбил прохожего после отказа дать сигарету

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали расследование в связи с информацией об ограблении мужчины в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители МВД по городу.

К оперативникам обратился мужчина 1987 года рождения. "Из поступивших 8 октября материалов проверки следует, что 19 сентября текущего года на улице Новый Арбат к заявителю подошли пятеро незнакомых граждан в темной одежде", – сообщили в правоохранительных органах.

По информации ведомства, злоумышленник попросил у мужчины сигарету. Заявитель сказал, что у него ее нет, после чего получил удар в область виска похожим на биту предметом. Потерпевший, упав на асфальт, потерял сознание.

Очнувшись, пострадавший не обнаружил у себя телефона и банковской карты. В общей сложности с нее было списано 30 тысяч рублей через покупки в разных магазинах. Полиция выясняет обстоятельства нападения.

Ранее мужчина украл у москвички сумки на 17 миллионов рублей.