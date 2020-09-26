Золотые часы за 1,5 млн рублей похитили из столичного фитнес-клуба

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Золотые часы стоимостью 1,5 миллиона рублей похитили из фитнес-клуба на северо-западе города. Об этом Агентству "Москва" сказал источник в правоохранительных органах.

"В фитнес-клубе произошла кража личных вещей, в том числе золотых часов стоимостью 1,5 миллиона рублей", – поделился собеседник.

Кража была совершена на северо-западе столицы. Полицейские начали проверку в связи с преступлением.

Ранее в Москве были задержаны подозреваемые в хищении деталей с каршеринговых машин на 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.