Телефоны на сумму более 1 млн рублей похитили из столичного интернет-магазина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовно дело возбуждено после кражи сотовых телефонов из офиса интернет-магазина на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

По версии следствия, неизвестный проник в офис на улице Таганрогская, дом 11, корпус 3 через окно на первом этаже и похитил телефоны на сумму 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовно дело по статье "Кража".

Ранее в ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж. По версии следствия, подозреваемый пытался проникнуть в частный дом, однако заметив, что за ним наблюдают, попытался скрыться.

До этого в Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Он проник в дом к пожилой женщине, ударил ее утюгом, забрал найденные деньги и скрылся.