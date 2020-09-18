В ТиНАО задержали подозреваемого в серии краж

19:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
В ТиНАО задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный, разбив окно, пытается проникнуть в дом в поселении Воскресенском.
По горячим следам недалеко от места происшествия удалось задержать 39-летнего приезжего из ближнего зарубежья. По версии следствия, подозреваемый пытался проникнуть в частный дом, однако заметив, что за ним наблюдают, попытался скрыться.
Установлена причастность мужчины еще к 15 аналогичным противоправным деяниям на территории ТиНАО. Все похищенное имущество на общую сумму более 320 тысяч рублей он успел сбыть.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража".
Ранее в Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Он проник в дом к пожилой женщине, ударил ее утюгом, забрал найденные деньги и скрылся.
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