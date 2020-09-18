СК задержал подозреваемого в убийстве знакомого в Домодедове в 2018 году

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в Домодедове в 2018 году, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Два года назад в правоохранительные органы Москвы обратились родственники мужчины, который ушел из дома и не вернулся. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось.

В дальнейшем выяснилось, что потерпевший проводил время в компании знакомых мужчин в Домодедове. Во время распития напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого ему нанесли ножевые ранения.

Криминалисты провели осмотр места обнаружения останков потерпевшего, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. На причастность к убийству мужчины проверяются еще несколько человек.

Ранее правоохранительные органы задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. СК опубликовал видео, на котором мужчина признается в совершении преступления.