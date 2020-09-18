Подозреваемый в убийстве детей в Рыбинске рассказал о преступлении

Видео: СК РФ

Правоохранительные органы задержали Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области. СК РФ опубликовал видео с задержанием мужчины.

На видео Молчанов признается в совершении преступления. На кадрах в ролике мужчина сидит на земле в наручниках.

"Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов… и как бы… и убил в итоге", – сознается он.

Ранее стражи порядка и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещали вознаграждение 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут задержать Молчанова.

15 сентября тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения с признаками насильственной смерти нашли в квартире одного из домов Рыбинска. Их обнаружила мать, которая вернулась с работы.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Согласно данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.

Известно, что в убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. По информации СК, в декабре прошлого года мужчина вышел из тюрьмы. Он ранее отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.