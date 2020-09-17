Губернатор пообещал 500 тыс рублей за помощь в поиске убийцы детей из Рыбинска

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Полиция и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещали крупное вознаграждение за информацию об убийце двух девочек в Рыбинске. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, вместе с коллегами из УМВД он принял решение выделить 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут задержать Виталия Молчанова, подозреваемому в совершении преступления.

Миронов перечислил приметы подозреваемого. Сообщить данные можно в полицию по единому телефону.

15 сентября тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов Рыбинска. Их нашла мать, вернувшаяся с работы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.

В убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. По данным Следственного комитета, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Сейчас он находится в розыске.