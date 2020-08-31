СК проверяет информацию о подростке, обстрелявшем сверстника в Москве

18:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве Следственный комитет (СК) ведет доследственную проверку информации об инциденте со стрельбой, открытой подростком на детской площадке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлию Иванову.
Отмечается, что ранее в СМИ опубликовали сообщения о конфликте между подростками, произошедшем на детской площадке на юго-востоке Москвы. Один из участников ссоры несколько раз выстрелил в сторону знакомого из пневматического пистолета. В результате пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и ссадинами.
"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", – рассказала Иванова.
Ранее в лесу в Подмосковье нашли 11-летнего мальчика с множественными переломами и инфицированными ранами. Ребенок был направлен в хирургическую реанимацию. По данному факту ведет проверку отдел по делам несовершеннолетних.
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