Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка на юго-востоке Москвы

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В столице задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, 15 августа злоумышленник, находясь в квартире жилого дома, избил годовалую дочь своей сожительницы. В результате девочка получила множественные травмы головы и тела. Ребенка с мамой госпитализировали в детское городское медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по стате "Покушение на убийство малолетнего". С молодым человеком 1999 года проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в подмосковном Талдоме мужчина до смерти забил своего шестилетнего сына из-за плохого поведения. Со слов отца, ребенок упал с лестницы в подъезде.

В ходе допроса он дал признательные показания. Мужчина избил ребенка, так как был недоволен поведением сына. Следствие изучает семейно-бытовые условия, в которых проживал мальчик. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка.