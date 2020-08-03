Потерявшегося в Подмосковье слабослышащего ребенка нашли мертвым

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Мальчик, который пропал в Волоколамском городском округе Московской области, был найден мертвым. Информацию подтвердили ТАСС представители ГУ МЧС РФ по региону.

"Ребенок найден без признаков жизни", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным источника в экстренных службах, тело 10-летнего ребенка обнаружили в Рузском водохранилище. Точная причина смерти ребенка в настоящий момент не называется.

2 августа в полицию обратился мужчина, сообщивший, что его 10-летний сын с аутизмом ушел из дома в селе Осташево и не вернулся. К поискам ребенка были привлечены волонтеры движения "Лиза Алерт" и спасательная авиация.