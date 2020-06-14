Труп ребенка нашли в реке в Смоленской области

Фото: сайт СУ СК РФ по Смоленской области

Тело пропавшего ребенка обнаружили спасатели в реке Угра в Смоленской области. Об этом информирует сайт регионального Следственного управления СК.

По данным следователей, мальчик пропал из дома 11 июня в поселке Всходы Угранского района. Найти тело пропавшего ребенка удалось 13 июня.

"В 5 километрах ниже по течению от места безвестного исчезновения школьника обнаружено его тело", – рассказали в пресс-службе СК.

Там добавили, что на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти.

На месте обнаружения продолжают работать следователи и криминалисты. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее в Подольске обнаружили тело новорожденного ребенка. Как сообщали в пресс-службе регионального управления СК России, труп нашли в ведре за гаражом.