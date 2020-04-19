СК возбудил дело по факту обнаружения трупа младенца в реке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в реке в ТиНАО. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", – сказала Юлия Иванова.

Она добавила, что в настоящий момент проводится комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств произошедшего. Следователи устанавливают родителей новорожденного. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого СК начал проверку по факту обнаружения на юго-востоке Москвы тела младенца. Сообщалось, что ребенка нашли мертвым в мусорном контейнере в районе улицы Луховицкой.