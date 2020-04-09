В Чесапикском заливе обнаружили тело правнука Роберта Кеннеди

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Водолазы нашли в Чесапикском заливе тело правнука американского сенатора Роберта Кеннеди Гидеона Маккина. Восьмилетний Гидеон пропал 2 апреля, передает "Мир 24".

Как стало известно, ребенок вместе со своей матерью, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, забрался в каноэ. Они хотели достать из воды упавший мяч, однако сильный ветер сдул судно в открытый залив.

В итоге матери и сыну не удалось вернуться на берег, их вынесло в открытое море. Через день перевернутое каноэ обнаружили в нескольких километрах от того места, где его заметили в последний раз.

4 апреля, когда поиски ни к чему не привели, мальчика и женщину признали погибшими. Поисковые работы были завершены.

В феврале находившихся на пирсе туристов смыла волна в Крыму.