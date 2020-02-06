Находившихся на пирсе туристов смыла волна в Крыму

Фото: министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В Крыму туристов, которые находились на пирсе, смыла огромная волна.

Инцидент произошел накануне в районе ялтинского пляжа "Ласточкино гнездо", передает "Газета.ру".

Отмечается, что потоком воды сбило с ног мужчину и девушку. Спасатели бросились на помощь пострадавшим, однако из воды их вытащили уже мертвыми.

Ранее сообщалось о том, что гражданка России утонула на отдыхе в Таиланде. Она купалась на острове Пхукет, отплыла на 30 метров от берега и ушла под воду. Спасти ее не удалось.