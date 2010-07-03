В Черном море утонуло свыше 14 тысяч овец

Фото: скриншот видео youtube.com/Constanta NEWS

Грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось у берегов Румынии. Экипаж не пострадал, однако среди животных спаслись всего несколько десятков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Судно Queen Hind направлялось в порт Джидда в Саудовской Аравии, но опрокинулось по неизвестной причине. В результате запертые в клетках животные оказались под водой.

Румынская полиция и береговая охрана начали операцию по спасению овец. Из моря им удалось достать около 30 животных. Остальные овцы, вероятнее всего, утонули.

Экипаж судна не пострадал. Из 22 человек медицинская помощь потребовалась только одному моряку, который упал в воду и получил переохлаждение. Сейчас жизнь мужчины вне опасности. Местные власти пообещали расследовать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что козы превратили греческий остров Самотраки в пустыню. Большая часть растительности там уже уничтожена. Экологи подсчитали, что на острове находятся около 50 тысяч коз. Ищущие еду животные появляются на крышах домов, машин и даже на деревьях.

