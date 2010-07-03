Ягнят в России будут облучать лазером

Специалисты Ставропольского ВНИИ овцеводства и козоводства нашли способ повысить жизнеспособность новорожденных ягнят. Для этого они предложили использовать низкоинтенсивное лазерное излучение, сообщает News.ru.
По словам овцеводов, лазерное излучение положительно влияет на организм животных. Лазер активизирует обменные процессы и рост ягнят, пояснили эксперты.
Действие лазера специалисты проверили на опытной станции института и в хозяйствах Ставропольского края. В эксперименте участвовали около 200 животных. Испытания проводились в течение четырех месяцев с тремя группами новорожденных ягнят. Показатели в группе, где применяли лазер, оказались наилучшими.
Скорость роста ягнят удалось повысить почти вдвое, уточнили в ВНИИ овцеводства и козоводства. Кроме того, благодаря лазерному излучению животноводы смогли заметно увеличить настриг шерсти.
"В планах – применять этот способ на других видах животных, но пока мы работаем только с овцами", – отметила сотрудник отдела овцеводства ВНИИОК Лариса Скорых. По ее словам. сейчас "проводятся исследования, связанные с дозировками, реакцией организма животных". "Ведь условия кормления и содержания овец в хозяйствах отличаются", – пояснила специалист.
Интерес к новому методу уже проявили в хозяйствах, где выращивают животных других видов, например, лошадей и коров.
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