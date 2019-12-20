Брат и сестра провалились под лед в Ивановской области и утонули

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ивановской области два человека погибли, провалившись под лед. Инцидент произошел в Приволжске. Восемнадцатилетняя девушка и ее семилетний брат возвращались из спортивной секции, сообщает следственное управление СК РФ.

"По дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду. Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули", – говорится в сообщении.

Специалисты МЧС по Москве ранее дали совет, как визуально определить толщину льда. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы.

По его словам, на 24 поисково-спасательных станциях круглосуточно дежурят 75 спасателей. Каждые сутки проводится около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии, добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы.

