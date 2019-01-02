МЧС рассказало, как определить прочность льда по цвету

Специалисты МЧС по Москве напомнили об опасности хождения по тонкому льду и дали совет, как визуально определить его толщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.
На прошлой неделе в Кожуховском затоне спасли провалившегося под лед мужчину. Пострадавшего напоили чаем и переодели.
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