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14:00

МЧС рассказало, как определить прочность льда по цвету

безопасность город

14:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты МЧС по Москве напомнили об опасности хождения по тонкому льду и дали совет, как визуально определить его толщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

На прошлой неделе в Кожуховском затоне спасли провалившегося под лед мужчину. Пострадавшего напоили чаем и переодели.

безопасность город

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