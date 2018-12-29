Спасатели вытащили из замерзшей Москвы-реки живого мужчину

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Кожуховском затоне спасли провалившегося под лед мужчину, сообщает Агентство "Москва" пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром 29 декабря. В 7:45 вахтенный наблюдатель ПСС "Кожухово" заметил мужчину, провалившегося под лед и зовущего на помощь. По тревоге вышло спасательное судно на воздушной подушке "Славир-9" с дежурной сменой.

В 450 метрах от станции спасатель в гидрокомбинезоне на страховочном тросе спустился на лед и ползком добрался до провалившегося в ледяную полынью мужчины. Пострадавшего доставили на станцию, согрели чаем и переодели.