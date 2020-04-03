Школьницы утонули, провалившись под лед в Подмосковье

Фото: СК РФ по Московской области

В Московской области в водоеме обнаружили тела двух школьниц. Предположительно они провалились под лед и утонули, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел в подмосковном Пушкине. Отмечается, что из воды подняли тела двух 13-летних девочек.

Известно, что по данному факту была организована доследственная проверка.

Ранее две девочки вышли на реку Сейм в Курске и провалились под лед. В результате проведения поисковых работ были обнаружены их тела. Подробности инцидента не сообщались.