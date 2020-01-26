В Курске двое детей провалились под лед и погибли

Фото: vk.com/mchskursk46

В Курске двое детей утонули, провалившись под лед. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в микрорайоне Волокно. Отмечается, что две девочки вышли на реку Сейм и провалились под лед.

"В результате проведения поисковых работ сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ были обнаружены тела двух детей 2009 и 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее тела провалившихся под лед мужчин обнаружили под Новгородом. Мужчины выехали на замерзшую поверхность водоема на снегоходе, однако попали в полынью и ушли под воду. Выжить им не удалось.