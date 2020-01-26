Тела провалившихся под лед мужчин обнаружили под Новгородом

Фото: пресс-служба СК по Новгородской области

В Новгородской области были обнаружены тела двух мужчин, которые провалились на снегоходе под лед. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

Мужчины выехали на снегоходе на озеро Оборотно в Мошенском районе 24 января. Машина попала в полынью и затонула. На место происшествия были направлены спасатели.

"Рядом была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи на воде. Сегодня водолазы Облводобьекта подняли тела погибших и снегоход", – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

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