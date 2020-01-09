Москвичам напомнили о правилах безопасности на замерзших прудах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жителям столицы напомнили о правилах безопасности на замерзших водоемах, поскольку аномально теплая погода в начале января препятствует образованию прочного льда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты советуют проверять толщину льда палкой или веткой, простукивая поверхность перед собой с каждым шагом. У крепкого льда будет гулкий звук. Самая оптимальная толщина льда составляет около 13 сантиметров.

При движении по льду следует пользоваться проложенной лыжней, не собираться большими группами, не пробивать много лунок на одном участке и избегать промоин, предупреждают специалисты.

Безопасность на водоемах Москвы обеспечивают сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они дежурят в усиленном режиме и раздают москвичам памятки с номерами телефонов экстренных служб.

Ранее в Приморском крае под лед провалились 30 машин. ЧП произошло в нескольких метрах от берега на острове Русский в бухте Воеводa. В результате происшествия пострадавших нет.

