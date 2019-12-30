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Москва 24

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Общество

08:07

Акустическая система будет оповещать рыбаков на Москве-реке

город общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рыбаков в акватории Москвы-реки начали информировать с помощью инновационной акустической системы "Сирин". Спасатели транслируют аудиосообщения возле мест зимней рыбалки. Звук можно услышать на расстоянии до одного километра, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по городу, ранее сообщения были слышны только в радиусе 150 метров, чего было недостаточно в экстренных ситуациях. "Теперь инспекторы и спасатели смогут издалека предупредить рыбаков о том, что лед стал слишком тонким и находиться на нем опасно", – отметили в пресс-службе.

Колонки начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах, расположенных вдоль берега. Если система, которую будут тестировать всю зиму, окажется эффективной, количество колонок в акватории Москвы-реки увеличат.

Ранее сообщалось, что спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы. Так, на 24 станциях круглосуточно дежурят 75 спасателей. Каждые сутки проводится около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии.

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