Места для моржевания обустроили в четырех парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четырех парках столицы горожане старше 18 лет могут заняться зимним плаванием под руководством тренера или самостоятельно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Заняться моржеванием можно в Воронцовском парке, парках "Кузьминки", "Северное Тушино" и "Фили". Здесь есть удобные спуски в воду. Когда на водоемах образуется лед, сотрудники парков будут вырубать проруби", – говорится в сообщении.

Отмечается, что купание в холодной воде, или моржевание – один из самых эффективных способов закаливания, благодаря которому улучшается кровообращение, повышается тонус центральной нервной и иммунной систем, ускоряются обменные процессы.

В Воронцовском парке место для зимнего купания обустроили на Большом Воронцовском пруду. С 08:00 до 10:00 каждый день в парке проходят тренировки с инструктором для начинающих.

В парке "Фили" уроки моржевания проходят каждый день с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Спуститься в воду можно в центральной части парка на берегу Москвы-реки.

В парке "Кузьминки" место для купания организовали у лодочной станции на Шибаевском пруду. Оно открыто для посещения с 08:00 до 17:00.

А в парке "Северное Тушино" сезон зимнего купания начнется, когда на Химкинском водохранилище образуется прочный лед. Тут организуют прорубь. Прийти сюда можно будет в любой день недели с 09:00 до 19:00.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы.

По его словам, на 24 поисково-спасательных станциях круглосуточно дежурят 75 спасателей. Каждые сутки проводится около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии, добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы.

Специалисты МЧС по Москве ранее дали совет, как визуально определить толщину льда. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.



