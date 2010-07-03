Московские спасатели вышли на усиленный режим работы на воде

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы, сообщил замемэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на 24 поисково-спасательных станциях круглосуточно дежурят 75 спасателей. Каждые сутки проводится около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии, добавил Бирюков.

Заммэра рассказал, что для избежания несчастных случаев на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы. За прошедшую неделю они провели более 550 таких бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 – со школьниками.

Отслеживать ситуацию на воде спасателям помогают современные камеры видеонаблюдения. В этом году их установили на поисково-спасательных станциях "Серебряный бор", "Мещерская" и "Пансионат" в Зеленограде.

"Благодаря камерам уже предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых", – добавил Бирюков.

Дистанционно контролировать зону ответственности также помогают беспилотные летательные аппараты, которые при необходимости могут сбрасывать терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели пока не рекомендуют выходить на лед водоемов без необходимости. Однако если это произошло, в случае проседания или потрескивания льда следует идти к берегу скользящим, "старческим" шагом.

Отмечается, что при переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги. Особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или другими предметами.

Специалисты МЧС по Москве дали совет, как визуально определить его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

