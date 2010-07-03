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Москва 24

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Происшествия

15:11

Спасатели вытащили из Москвы-реки собаку

животные происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Крымского моста собаку, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Сообщения о том, что в районе Шлюзной набережной, дома 6 в пяти метрах от берега собака не может выбраться из воды из-за высокой набережной, спасатели получили в 13:25.

Уже через минуту дежурная смена направилась к месту происшествия. Питомца вытащили на берег с помощью специального оборудования.

"В благодарность за помощь собака вильнула хвостом и убежала", – говорится в сообщении.

6 ноября сотрудники ЦОДД спасли щенка из-под колес автомобиля. Спасителями оказались Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин из дорпатруля ведомства. Само животное из-за травм пока не может ходить. Щенка уже показали ветеринару.

За день до этого подмосковные спасатели вытащили из заброшенного колодца собаку. Владельца колодца пока не установили. Однако местные коммунальные службы пообещали закрыть его в ближайшее время.

Из колодца в районе подсобного хозяйства доносился вой собаки. Прибывшие специалисты провели предварительное проветривание колодца и, обеспечив страховку по лестнице, спустили спасателя. Животное удалось спасти.

Спасенной инспекторами ЦОДД собаке ищут новый дом

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