Спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца в Подмосковье

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Подмосковные спасатели вытащили из заброшенного колодца собаку, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

Из колодца в районе подсобного хозяйства доносился вой собаки. Информация поступила на пульт диспетчера 244-й пожарно-спасательной части Красногорского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" от жительницы поселка в Одинцовском городском округе.

Прибывшие специалисты провели предварительное проветривание колодца и, обеспечив страховку по лестнице, спустили спасателя. Животное удалось спасти.

Владельца колодца пока не установили. Однако местные коммунальные службы пообещали закрыть его в ближайшее время.

3 ноября члены добровольной организации "СпасРезерв" спасли котенка, провалившегося в полую нишу электрического столба. Заявитель услышал, как в отключенном от электросети столбе мяукает котенок. Оказалось, что животное находится на дне полого столба на глубине два метра.

Чтобы вытащить питомца, спасателям пришлось вызволять его на ощупь с помощью аркана. Удачной оказалась лишь третья попытка. Жизни животного сейчас ничего не угрожает.