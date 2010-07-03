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Происшествия

12:54

Спасатели вытащили провалившегося в нишу электростолба котенка

животные происшествия

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Члены добровольной организации "СпасРезерв" спасли котенка, провалившегося в полую нишу электрического столба на 1-й улице Энтузиастов, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 3 ноября. К спасателям обратились с просьбой о помощи. Заявитель услышал, как в отключенном от электросети столбе мяукает котенок, который провалился в отверстие пилона, расположенное на уровне земли.

Оказалось, что животное находится на дне полого столба на глубине два метра. Чтобы вытащить его, спасателям пришлось вызволять его на ощупь с помощью аркана. Удачной оказалась лишь третья попытка.

Отмечается, что котенок был обессилен и сильно замерз. Угрозы жизни питомца нет.

В октябре в Савеловском районе Москвы провели операцию по снятию с дерева домашнего енота. Животное обнаружили местные жители в районе дома 10 по Петровско-Разумовскому проезду. Зверь сбежал из квартиры.

Неподалеку от дерева находилась его владелица. При попытке снять енота он забирался выше. В МЧС отметили, что после того, как енота удалось снять с дерева, его передали хозяйке.

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