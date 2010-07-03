Ветеринары призвали избегать прогулок с животными под дождем

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В столичном комитете ветеринарии призвали горожан избегать прогулок с домашними животными под дождем. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам собеседника агентства, резкое похолодание может спровоцировать различные простудные заболевания у животных. Специалисты уточняют, что в пасмурную погоду собак следует одевать в защищенную от дождя одежду и стараться избегать участков, где есть лужи.

Уточняется, что важным фактором профилактики заболеваний является поддержание чистоты в квартире. По словам собеседника агентства, полы в комнатах необходимо мыть с дезинфицирующими средствами, следует также избегать сквозняков во время проветривания, а на место питомца стоит стелить покрывало или коврик.

Специалисты подчеркивают, что главными признаками болезни у животных считаются обильные выделения из носа, кашель, чихание, хрипы при дыхании, вялость, слезоточивость, повышение температуры, дрожание лап и корочки возле носа. Ветеринары советуют не пытаться лечить самостоятельно питомца, а немедленно отвезти его в клинику.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября по 6 октября в столичных парках пройдет акция "Защити своего питомца" ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Привить животное можно будет в десяти зеленых зонах.

Дополнительные прививочные пункты появятся на площадках для выгула. Всего организуют более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов. Бесплатно привить питомца можно и в 28 подразделениях государственной ветслужбы.

