Привить питомца от бешенства можно будет в городских парках осенью

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Акция "Защити своего питомца" ко Всемирному дню борьбы против бешенства будет проходить с 23 сентября по 6 октября в столичных парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Привить животное можно будет в десяти зеленых зонах: в парках "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и имени Федора Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке. Там будут дежурить машины ветеринарной помощи.
Дополнительные прививочные пункты появятся на площадках для выгула. Всего организуют более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов. Бесплатно привить питомца можно и в 28 подразделениях государственной ветслужбы.
В рамках акции в учебных заведениях также устроят лекции. Дети узнают об истории заболевания, его основных признаках и путях распространения. Ветеринары расскажут, какие животные болеют бешенством и как кролики помогали с ним бороться.
Занятия состоятся и в вузах. В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и Российском университете дружбы народов студентам будут говорить, как в Москве идет работа по профилактике бешенства.
В государственных ветклиниках столицы также проходит акция "Ночной прием теперь как днем". До 31 октября для владельцев домашних животных отменят двойной тариф на весь спектр ветеринарных услуг ночью. Это касается в том числе помощи ветеринаров на дому.
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