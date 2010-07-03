Ветеринары дали советы желающим завести енота

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Фото: DPA/TASS/Patrick Pleul
Желающим завести енота следует учесть, что содержать такое животное лучше в отдельной комнате, так как другие питомцы – хомяки и птицы – могут стать для него добычей.
Как заявили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, "спонтанно енотов-полоскунов заводить не следует".
Специалисты указали, что "животное очень активное и может доставить много хлопот неподготовленным хозяевам или навредить себе".
Кроме того, там отметили, что енот – ночное животное, поэтому "необходимо время, чтобы питомец подстроился" под ритм жизни хозяев.
"Обязательно должно быть место для лазания и игр, так как в природе еноты часто лазают по деревьям", – подчеркнули в пресс-службе.
При этом там добавили, что окна в комнате должны быть закрыты, так как "животное очень любопытное и может убежать, не опасаясь высоты".
В то же время необходимо ограничить доступ к бытовой технике и розеткам, так как еноты могут грызть провода.
Помимо прочего, ветеринары рекомендовали обратить внимание на рацион животных, который следует планировать в зависимости от времени года.
"Следует учесть, что еноты полощут всю еду и постоянно разбрызгивают воду в миске", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера в жилом доме на востоке Москвы.
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