Столичные власти объяснили нашествие лис и енотов в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Нашествие лис и енотов в Москву объяснил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, наплыв диких животных связан с улучшением экологической ситуации в столице.

"Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы", – рассказал Кульбачевский РИА Новости в кулуарах Московского урбанистического форума. "Это говорит о том, что среда стала более благоприятной", – считает глава ведомства.

Кульбачевский напомнил о подготовке новой редакции Красной книги Москвы, в которую планируют добавить 118 видов животных. Они замечены на территории города впервые, подчеркнул руководитель департамента, добавив, что "животный мир – флора и фауна – расширятся". По его словам, за последние десять лет в столице исчезло только два вида животных, причем их исчезновение не связано с экологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что в Москве вновь появились каменные куницы и иволги. Чтобы эти животные остались в столице, необходимо поддерживать "экологическую целостность системы природных и озелененных территорий", пояснили в департаменте природопользования.

В 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.