Столичные власти объяснили нашествие лис и енотов в Москву

Нашествие лис и енотов в Москву объяснил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, наплыв диких животных связан с улучшением экологической ситуации в столице.
"Последняя тенденция, что в городе у нас сейчас наплыв животных из Московской области, из Троицкого и Новомосковского округа. Это еноты, это лисы", – рассказал Кульбачевский РИА Новости в кулуарах Московского урбанистического форума. "Это говорит о том, что среда стала более благоприятной", – считает глава ведомства.
Кульбачевский напомнил о подготовке новой редакции Красной книги Москвы, в которую планируют добавить 118 видов животных. Они замечены на территории города впервые, подчеркнул руководитель департамента, добавив, что "животный мир – флора и фауна – расширятся". По его словам, за последние десять лет в столице исчезло только два вида животных, причем их исчезновение не связано с экологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что в Москве вновь появились каменные куницы и иволги. Чтобы эти животные остались в столице, необходимо поддерживать "экологическую целостность системы природных и озелененных территорий", пояснили в департаменте природопользования.
В 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.