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18:13

В Москве вновь появились каменные куницы и иволги

животные город экология

18:13

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Фото: ТАСС/DPA/Beech Marten

В Москве вновь заметили каменную куницу и иволгу, которых ранее считали исчезнувшими из столицы. Редких представителей фауны включили в Красную книгу города, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснили специалисты ведомства, каменная куница – гораздо более редкий вид, чем куница лесная. В 2014 году ее впервые за долгое время выявили на территории Москвы. Чтобы эти животные остались в столице, необходимо поддерживать "экологическую целостность системы природных и озелененных территорий", заявили в пресс-службе Агентству "Москва".

При этом министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин рассказал, что численность каменных куниц в области выросла.

В 2020 году выйдет новое издание Красной книги Москвы. Первое издание книги увидело свет в 2001 году, а второе – в 2011 году. Тогда в Красную книгу включили 479 видов животных, растений и грибов.

Ранее сообщалось, что в Москве появились ядовитые пауки из рода черных вдов – каракурты. В Сети есть данные о нескольких укушенных. По мнению биологов, опасных членистоногих могло занести в российскую столицу ветром или вместе с овощами и фруктами из жарких регионов Средней Азии.

В Красную книгу Москвы внесли более ста видов животных и растении

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животные город экология

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