Новое издание Красной книги Москвы выйдет в 2020 году

Красную книгу Москвы обновят. Такое решение принято на заседании президиума правительства столицы. Новое издание Красной книги Москвы выйдет в свет в 2020 году.
Книга ранее издавалась один раз в 10 лет. Первое издание вышло в 2001 году, второе – в 2011. В Красную книгу, изданную в 2011 году, вошло 479 видов животных, растений и грибов.
По результатам инвентаризации и мониторинга природных территорий в издание дополнительно внесут 117 видов животных и растений. При этом пять видов – это вновь выявленные, считавшиеся давно исчезнувшими. В итоге в новой редакции будут содержаться сведения о 569 видах животных, растений и грибов.
Из занесенных в книгу видов млекопитающих в наиболее критическом состоянии находятся горностай и черный хорь. Кроме того, продолжает сокращаться распространение зайца-русака.
Согласно правительственному постановлению, будет увеличена регулярность проведения инвентаризации и мониторинга объектов животного и растительного мира, обитающих на территории Москвы. Теперь инвентаризация и мониторинг должны проводиться ежегодно на каждой ООПТ, ООЗТ, природной и озелененной территории города Москвы. Каждые восемь–десять лет перечни объектов растительного и животного мира подлежат актуализации.
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