В Москве завелись ядовитые пауки каракурты

В столичном регионе завелись ядовитые пауки каракурты

В Москве появились ядовитые пауки из рода черных вдов – каракурты, сообщают пользователи Сети.

Имеются данные о нескольких укушенных. Членистоногих могло занести в российскую столицу ветром или вместе с овощами и фруктами из жарких регионов Средней Азии, передает телеканала Москва 24 со ссылкой на биологов.

Аномально сухая и теплая погода в Московской области позволила паукам чувствовать себя как дома. Отмечается, что особи хоть и мелкие – около 1,5 сантиметра, – но чрезвычайно опасные. Укус может вызвать невыносимую боль в области живота, поясницы и грудной клетки. Появляются одышка, слабость, головокружение. Если вовремя не оказать помощь, дело может закончиться летальным исходом.

Специалисты рекомендуют тем, кого укусил паук, не заниматься самолечением по рекомендациям из интернета.

"Здесь работает правило: лучше ничего не делать, чем что-то сделать неправильно. Паукообразные выделяют токсины, которые очень сложны по своему составу, для их инактивации используются разные препараты. Дать какой-то универсальный совет тут невозможно", – рассказал врач общей практики Алексей Добровольский.

Также специалист отметил, что до приезда бригады медиков не следует наносить на место укуса йод или зеленку, так как это затруднит диагностику. Как правило, при укусе ядовитого паука пострадавшему вводят сыворотку, новокаин и другие препараты.

Тех, кто переживает, что пауки поселятся в Москве надолго, климатологи успокаивают: зиму членистоногие точно не переживут.

