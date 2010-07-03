Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору и применению репеллентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Репелленты используются для отпугивания различных насекомых и клещей. Специалисты утверждают, что его эффективность заметно увеличивается при распылении препарата на одежду. Кроме того, токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении его на одежду сведен к минимуму, в связи с чем многие средства в аэрозольной форме разрешены для применения взрослым людям и детям.

Отмечается, что при нанесении средства на кожу оно будет действовать от двух до четырех часов. При этом в случае его применения на одежду защитный эффект может длиться более 20 суток.

"Для правильного выбора репеллентного средства необходимо знать: каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер которого должен быть указан на этикетке, или его можно спросить у продавца; вся информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности при применении, изготовителе изложена в этикетке на средство, разработанной в ходе его государственной регистрации", – говорится в сообщении.

Специалисты добавляют, что при планировании нахождения в местах с высокой численностью насекомых, стоит позаботиться о приобретении более сильного средства для взрослых. В данном случае, по мнению экспертов, подойдет репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% диэтилтолуамида (ДЭТА).

Однако, если необходимо защитить детей младшего возраста от комаров, то следует приобрести репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея с низким содержанием ДЭТА (меньше 10%) или репеллент ИР3535.

Репеллентные средства с высоким содержанием ДЭТА (30-50%), которые предназначены для обработки одежды, можно использовать как защиту от насекомых, так и для отпугивания клещей. Однако такие средства выполняют функцию только отпугивания. На всех этикетках товара должно быть написано: "Средство обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!".

В пресс-службе ведомства добавили, что стоит пользоваться только проверенными и надежными средствами. Они отметили, что популярные браслеты и наклейки от комаров и различных насекомых имеют низкую защиту.

