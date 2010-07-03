Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:34

Более 2,4 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

общество медицина

07:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С начала года от клещевого энцефалита привились более 2,4 миллиона россиян. Планируется, что эта цифра преодолеет отметку в 3,1 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. "Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом", – говорится в сообщении.

Акарицидные обработки проведены на территории более 122 тысяч гектар. В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, где уже исследовано более 180 тысяч клещей.

На российских телеканалах вышло более 1,7 тысячи сюжетов с участием специалистов Роспотребнадзора. Опубликовано свыше 3,9 тысячи информационных сообщений и издано более 379 тысячи памяток.

"Специальный репортаж": "в клещах лета"


Для защиты от клещей специалисты рекомендуют при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Также можно использовать отпугивающие средства – репелленты, и обрабатывать ими открытые участки тела и одежду.

Находясь на природе, следует осматривать одежду и тело и снимать найденных клещей. Если все-таки клещ к вам прицепился, для его удаления надо обратиться к врачу.

Читайте также

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика