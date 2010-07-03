Более 2,4 миллиона россиян сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года

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С начала года от клещевого энцефалита привились более 2,4 миллиона россиян. Планируется, что эта цифра преодолеет отметку в 3,1 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. "Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом", – говорится в сообщении.

Акарицидные обработки проведены на территории более 122 тысяч гектар. В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, где уже исследовано более 180 тысяч клещей.

На российских телеканалах вышло более 1,7 тысячи сюжетов с участием специалистов Роспотребнадзора. Опубликовано свыше 3,9 тысячи информационных сообщений и издано более 379 тысячи памяток.

"Специальный репортаж": "в клещах лета"



Для защиты от клещей специалисты рекомендуют при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Также можно использовать отпугивающие средства – репелленты, и обрабатывать ими открытые участки тела и одежду.

Находясь на природе, следует осматривать одежду и тело и снимать найденных клещей. Если все-таки клещ к вам прицепился, для его удаления надо обратиться к врачу.