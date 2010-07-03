Роспотребнадзор опроверг информацию о пользе укусов клещей

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Укусы клещей не могут повысить иммунитет человека. Эффективная защитой от энцефалита может быть только вакцинация, заявил советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его мнению, призывы лечить клещевые инфекции с помощью гомеопатии – это желание популяризировать ее. Если человека укусил клещ, следует обязательно обратиться к медикам и сдать клеща на анализ, отметил специалист.

Ранее о пользе укусов клещей рассказала заслуженный врач России Наталья Толоконская. Сама она позднее удалила эту публикацию со своей страницы в соцсети.

К концу мая прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,1 миллиона человек, планируется привить свыше 3,1 миллиона человек. В большинстве российских субъектов приступили к акарицидным обработкам. Их начали на территории более 84 тысяч гектаров.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань посоветовала выкручивать клеща ниткой, если специальной отвертки под рукой нет. Этот способ подойдет тем, кто не может обратиться в травмпункт. А от народных средств, таких как масло, лак или фен, эпидемиолог рекомендует воздержаться.

Она подчеркнула, что избавляться от кровососущего насекомого нужно как можно быстрее. Иначе он передаст инфекции вместе со слюной.

Карань пояснила, что цеплять клеща стоит по принципу гарпуна. Тогда у него закружится голова, и он сам отцепится от тела.