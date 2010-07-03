Специалист посоветовала выкручивать клеща ниткой

Клеща можно выкручивать ниткой, если нет специальной отвертки. Такой совет дала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, передает Агентство "Москва".
По словам специалиста, этот способ подойдет тем, кто не может обратиться в травмпункт. А вот от народных средств по извлечению клещей, таких как масло, лак или фен, эпидемиолог советует воздержаться.
Сотрудник Роспотребнадзора уточнила, что избавляться от кровососущего насекомого нужно как можно быстрее. Иначе он передаст инфекции вместе со слюной. Карань пояснила, что цеплять клеща стоит по принципу гарпуна. Тогда у него закружится голова, и он сам отцепится от тела.
"Если под рукой нет специальных приспособлений, то клеща можно выкрутить рукой или ниткой. Для этого нужно обвязать нитку между клещом и кожей и, завязав концы, вращать как пинцетом. Тогда он тоже отцепится. Главное – его обнаружить", – рассказала специалист.
Когда клещ извлечен, его нужно взять с собой в больницу, где врачи проверят насекомое на наличие вирусов. Везти насекомое лучше в банке с травинкой или мокрой ваткой. Важно, чтобы он не нагрелся под ярким солнцем. Если клещ мертв, Карань советует положить его в термос со льдом.
Помимо этого, специалист посоветовала сделать прививки от клещевого энцефалита. Ранее сообщалось, что с начала года вакцинацию от этого заболевания прошли более 1,4 миллиона россиян.
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