Свыше 1,4 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прививки от клещевого энцефалита с начала года сделали более 1,4 миллиона жителей России. Такие данные привел Роспотребнадзор.

В службе отметили, что сейчас число пострадавших от укусов клещей, которые обращаются к врачам, не превышает среднемноголетних значений. При этом уже зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

На юге страны и на Северном Кавказе начали проводить акаридные обработки крупного и мелкого рогатого скота. Также в планах привить еще свыше трех миллионов человек.

В готовность приведены лаборатории по исследованию клещей в разных регионах страны.

"Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о 1,2 миллиона привитых от клещевого энцефалита в России. Граждан призвали проходить вакцинацию заблаговременно.