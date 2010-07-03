Свыше 1,4 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Прививки от клещевого энцефалита с начала года сделали более 1,4 миллиона жителей России. Такие данные привел Роспотребнадзор.
В службе отметили, что сейчас число пострадавших от укусов клещей, которые обращаются к врачам, не превышает среднемноголетних значений. При этом уже зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.
На юге страны и на Северном Кавказе начали проводить акаридные обработки крупного и мелкого рогатого скота. Также в планах привить еще свыше трех миллионов человек.
В готовность приведены лаборатории по исследованию клещей в разных регионах страны.
"Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о 1,2 миллиона привитых от клещевого энцефалита в России. Граждан призвали проходить вакцинацию заблаговременно.
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