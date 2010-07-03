Более 1,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года от клещевого энцефалита привились более 1,2 миллиона россиян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего планируется привить более трех миллионов человек.

На сегодняшний день число тех, кто обратился к медикам после укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений. Кроме того, зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

В большинстве субъектов страны уже приступили к акарицидным обработкам, а на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов начали обрабатывать крупный и мелкий рогатый скот. Также уже готовы лаборатории по исследованию клещей.

Москвичам рекомендовали заблаговременно прививаться от клещевого энцефалита. Если планируемый отдых будет проходить на территории, где есть риски заражения, то необходимо заранее подумать о вакцинации, причем лучше всего это сделать за месяц.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей. Там рассказали, что одной из мер является правильно подобранная одежда. Это может быть специальный костюм или приспособленные вещи, которые не допустят заползания клещей.

Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Рубашку заправляют в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Также для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.