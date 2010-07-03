Более 2,1 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

С начала текущего года прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,1 миллиона человек, планируется привить свыше 3,1 миллиона человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году", – говорится в сообщении.
Также отметается, что в большинстве российских субъектов приступили к акарицидным обработкам. Обработки уже провели на территории более 84 тысяч гектаров.
Ранее гражданам напомнили, что "подцепить" клеща можно в лесах, лесопарках, в саду и на огороде, а также при контакте с животными. Кроме того, заразиться можно при употреблении сырого молока коз, овец, коров, буйволов, в котором может находится вирус в период массового нападения клещей.
Чтобы защититься от клещевого энцефалита, стоит при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Это может быть рубашка с длинным рукавом и брюки. Хорошо, если на концах рукавов и брючин есть резинки, под которые не сможет заползти клещ. Голову и шею специалисты советуют закрыть косынкой.
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