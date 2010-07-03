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12:46

В Депздраве назвали излюбленные места укусов клещей

общество

12:46

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

В Депздраве рассказали о самых излюбленных местах у клещей. Так, по мнению специалистов, чаще всего паразиты кусают за ушами и в паховую область. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве добавили, что пик укусов клещей наблюдается с апреля по июль. Чаще всего их можно встретить во влажных и слишком тенистых местах, в густой траве и кустарниках. При этом устанавливались случаи, когда клещи кусали и в парках.

"Самые распространенные места укуса – шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы. Поэтому, собираясь на природу, желательно надевать такую одежду и обувь, которые будут защищать от проникновения насекомых", - заявил внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Специалист также отметил, что зачастую люди не ощущают укуса клеща, поскольку паразиты впрыскивают анестезирующее вещество, которое нейтрализует боль от укуса. В связи с этим Тяжельников посоветовал внимательно осматривать себя после прогулок.

Ранее Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

В столичном регионе начался сезон клещей

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общество

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