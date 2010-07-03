Ученый оценил появление ядовитых пауков в Подмосковье

Ядовитые пауки были занесены в Подмосковье ветром или завезены вместе с овощами и фруктами. Но они не задержатся надолго из-за холодного климата, сообщил энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
"Молодые пауки у каракуртов разносятся на паутине ветром, расселяясь по территориям. И возможно, несколько особей попали в Москву и Московскую область. Также часто опасных насекомых и пауков завозят из более южных регионов вместе с овощами и фруктами, а также с посадочным материалом", – приводит слова ученого РИА Новости.
При этом он отметил, что из-за холодных зим пауки не задержатся в столичном регионе.
Гомыранов также сообщил, что у каракурта черное тело и массивное брюшко, обычно с яркими красными пятнами, иногда с белым окаймлением. Однако они бывают полностью черными.
"В июне и июле у пауков идет брачная миграция, тогда они просто ползают и на них можно случайно наступить. На животных и человека не нападает, если его не потревожат", – сказал Гомыранов.
Ученый отметил, что каракурт – довольно крупный вид пауков из рода черных вдов, размером до полутора сантиметров.
Ранее телеканал Москва 24 сообщил, что в столичном регионе зафиксированы два случая укусов.
Как отмечалось в материале, при укусе возникает жгучая боль, пострадавшего надо как можно скорее отправить в больницу. Чтобы яд не распространялся – ранку нужно прижать. Специалисты просят быть предельно осторожными.
Из-за жары в столичном регионе появились ядовитые пауки
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