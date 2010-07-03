В Канаде заметили на улицах пьяных енотов

16:23
16:23
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали замечать енотов в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. О ситуации сообщает CBS News.
Местные жители говорят, что еноты шатаются, падают на землю и с трудом встают.
"Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", – рассказала местная жительница Эмили Роджерс, которая обнаружила "пьяного" енота на заднем дворе своего дома.
Raccoons are getting "drunk" on fermented fruit and stumbling around Stittsville: https://t.co/YFQSARfnq3 via @RobynMillerCBC pic.twitter.com/09LOokQwuL— CBC Ottawa (@CBCOttawa) 6 сентября 2019 г.
Женщина обратилась в Службу защиты животных, и енота забрали на осмотр.
Другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в таком состоянии.
Ситуацию объяснил профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц. Он рассказал, что причиной такого поведения енотов являются забродившие фрукты, падающие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.
Ранц отмечает, что лучше всего просто дать енотам выспаться и они придут в себя.
В конце прошлого года орнитологи дали совет насчет того, как лучше поступать с птицами в подобном состоянии. Специалисты не рекомендуют давать птицам курить, но разрешили немного выпить. Не случится ничего страшного, если налить немного вина пернатому питомцу дома, отметили они.
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