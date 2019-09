В Канаде заметили на улицах пьяных енотов

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали замечать енотов в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. О ситуации сообщает CBS News.

Местные жители говорят, что еноты шатаются, падают на землю и с трудом встают.

"Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", – рассказала местная жительница Эмили Роджерс, которая обнаружила "пьяного" енота на заднем дворе своего дома.



