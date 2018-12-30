Орнитологи не советуют давать птицам курить и пить много алкоголя

Орнитологи не советуют давать птицам курить, но разрешили немного выпить.
"Вообще-то в природе птицы употребляют алкоголь. Например, в этом году фиксировались массовые случаи, когда птицы в Московском регионе ели ягоды на ветках, а ягоды были уже подбродившими. И тогда птицы пьянели и впадали в ступор", – напомнил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
По его словам, не случится ничего страшного, если налить немного вина пернатому питомцу дома. "Но удовольствия птице этого не принесет, потому что для них наш кайф не кайф. Они теряют ориентацию в пространстве и просто падают", – цитирует специалиста Агентство "Москва". Он добавил, что курить птицам давать не стоит, так как они не умеют затягиваться.
Ранее стало известно, что в столичных парках может увеличиться число дежурных орнитологов после появления пьяных птиц. В Московском областном отделении Союза охраны птиц заявили, что птицы стали чаще пьянеть, потому что питаются забродившими ягодами. Чаще всего это касается свиристелей, снегирей и синиц.
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